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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Elazığ’da inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 7. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Oğlu Bulvarı'nda bulundan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 7. katında yapılan sıvayı sulayan Önder Akgül (26) bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akgül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaylı ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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