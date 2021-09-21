Elazığspor’da teknik sorumlu Kamaç’la yollar ayrıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grupta geride kalan 3 hafta sonunda 1 puanla grubun son sırasında yer alan Elazığspor'da teknik sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası teknik heyete çıktı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan 3 hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen bordobeyazlı ekipte, teknik sorumlu Kenan Kamaç ve yardımcıları ile yollar ayrıldı. Kamaç’ın ayrılığı sonrası bordobeyazı ekip yeni teknik direktörünü belirlemek için 2 isimle görüşme halinde.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.