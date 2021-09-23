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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 'En tatlı' hasat dönemi başladı

İHA

Elazığ'da 'En tatlı' hasat dönemi başladı

Üzüm yetiştiriciliği ve tadı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Elazığ’da, bağbozumu dönemi başladı.
Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönümlük alanda yıllık 200 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ'ın Hoşköy köyünde erkenci üzümden sonra eylül ayı itibariyle bağ bozumu başladı. Üzüm yetiştiricileri, kuraklıktan dolayı etkilendiklerini ifade etseler de şuan da olan fiyatlardan dolayı memnun olduklarını aktardı.

"Üzümlerimizi Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyoruz"
Üzüm yetiştiricilerinden Aytaç Göktan, üzüm hasadına başladıklarını söyledi. Göktan, "Erkenci çeşitlerimiz prima, Elazığ’ın kendine has ternebisi, köhnü ve şuanda Ağın ve Hoşköyü beyazıyla hasadımıza devam ediyoruz. İnşallah kısmet olursa aralık ayının sonuna kadar hasadımız devam edecek. Üzümlerimizi Türkiye’nin dört bir tarafına göndermekteyiz. Alıcılarımız çok memnun. İnşallah bütün çiftçilerimiz emeklerinin karşılıklarını alırlar ve bereketli bir sezon geçiririz. Elazığ geneli 120130 bin dönüm arazi üzerinde 200 bin tona yakın üzüm üretimi oluyor, tabi bunun 80 bin ton civarı sofralık üzüm geri kalanı ise sanayi de kullanılıyor. Elazığ üzüm hususunda Türkiye’de belirli bir noktaya gelmiş durumda inşallah artarak da devam edecek. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Piyasa biraz daha yükselirse çiftçilerimize biraz daha hitap ederse daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"Kuraklık üzümleri etkiledi"
Ürünlerde kuraklığın etkisinin de olduğunu aktaran Göktan, “Ama yine çiftçiler kendi yağında kavruluyor. Dinamo ve sondajlardan uygulayarak sulamalarını yaptı. Ama tabi taban suyunun olması başka bir şey yağmurların olmaması havaların kurak gitmesi üzümlerimizi etkiledi. Her şeye rağmen yine de çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Geçen yıla göre 510 ton civarında düşüş olabilir. Bu da taban suyunun eksikliğinden kaynaklı inşallah seneye bunu kapatırız. Fiyatlar şuan da 3 buçuk 4 lira arasında böyle devam ederse sıkıntı olmaz çok yüksek fiyat olması da bizim için avantaj değil. Bunun bir de tüketici boyutu var, tüketicileri de düşünmek lazım. 10 liraya satsan üzümün ticaretini yapamayız. Ama şuan da olan fiyatlar bizim için iyi inşallah da böyle devam eder. Elazığ Hoşköyü ve civarı Türkiye’de artık kendisini ispat etmeye başladı. Türkiye’de söz sahibi bir yeriz ve inşallah daha da iyi olacak. Üzüm olarak Türkiye’nin her tarafına hitap ediyoruz. Özellikle geçen seneden itibaren yurt dışına da başladık bu sene de inşallah devam eder. Temennimiz artarak devam etmesi. Son olarak biz devletimizden bu konularda bizlere biraz daha yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Girdilerimiz ve maliyetlerimiz bayağı yüksek dönüm başı bin, bin 250 lira civarında bize mal oluyor. Temennimiz mazot fiyatları ve özellikle gübre fiyatlarının biraz daha uygun olması. Bunların da kendi üretimimizle ile düzeleceğine inanıyorum. Gübreyi biz üretirsek uzun vadeli bir şey ama maliyetin biraz daha düşeceğine inanıyorum. Çünkü Dolar ve Euro bazında aldığımız malzemeler maliyeti bayağı yükseltmektedir bu da bize yansıyor ama biz bunu tüketiciye yansıtamıyoruz yansıtmamız da mümkün değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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