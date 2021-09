Elazığ'da belde belediyesi vatandaşlar için Millet Bahçesi yaptı, iki vali açılışa katıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak Belde Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, mesire alanı, mezarlık köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılışa Elazığ ve Diyarbakır valileri katıldı.

Üçocak beldesinde düzenlenen açılış törenine Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Arıcak Kaymakamı Onur Şan, Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu güzel topraklarda böyle güzel çalışmaların her zaman devam edeceğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Bu yüksek rakımlı dağlarda, müreffeh Türkiye Cumhuriyetinin getirmiş olduğu her nimetiyle ilkokuluyla, hastanesiyle, köprüsüyle, mesire alanlarıyla ve asfalt yolarıyla ilelebet dünya var oldukça yaşayacaktır. Arıcak ve Hani, Münir Karaloğlu’nu asla unutmayacaktır. Çünkü burada böyle bir eseri hep birlikle sunarak bırakmış ve ayrılmış olacak. Bakın, birçok ilçede ve ilde hala Millet Parkı yok. Ama Üçoçak beldesi, bu güzel insanların yaşadığı bu mekanda harikulade Millet Bahçesi, köprü ve mesire alanına imza atan saygıdeğer büyüğümüze ben şükranlarımı sunarım" dedi.

Bugünün kendileri ve bölge için önemli bir gün olduğunu ifade eden Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "İki valinin bir açılışta buluşması çok rast gelinmez. Geçen hafta aradım dedim, valim hava sahanı ihlal edeceğiz, izin almak istiyoruz. İzin verirseniz Üçoçak beldesine açılışa geleceğiz. Orada bizim de Belediyeler Birliğinden destek verdiğimiz Üçocak Belediye Başkanımızın hizmetlerini açacağız. Seve seve valim biz de orada olacağız dedi. Sağ olsun bugün burada buluşmuş olduk. Hani’ye geldiğimizde biz her ilçede ilçe değerlendirme toplantısı yapıyoruz" diye konuştu.



"Beldemiz için bu yatırımlar büyük önem arz ediyor"

Beldesi için bu yatırımların büyük önem arz etiğini ifade eden Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise "Beldemiz Üçoçak, il merkezine 130 kilometre, Bingöl il merkezine 90 kilometre, Diyarbakır il merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Üç güzide ilimizin üçgeninde bulunuyor. Bir tarafı Hani diğer tarafıyla Dicle ilçesiyle komşu olan stratejik öneme sahip. Beldemiz 1994 yılında belde statüsüne kavuşmuştur. 29 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde ve 70 tonluk araç geçebilecek demir köprü, hem Üçocak halkı için hem Hani halkı için çok önem taşıyor. Bu köprü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılmakta olan Üçocak Çukur köy yolu asfaltlamasıyla beraber bölge halkının kalkınması ve özelikle hayvancılığın gelişmesi bakımından çok önem arz edecektir. Açılışı yapılacak olan Millet Bahçesi ve mesire alanının 2020 yılında inşasına başlanmış ve içinde bay bayan mescit, lavabolar, abdest alma yerleri, mutfak şark köşesi adet kamelya ve çocuk oyun grubu yapıldı. Mesire alanı yaklaşık 4 dönüm üzerine yapıldı. Bu mesire alanın yapımının finansmanı Belediyeler Birliği ve Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi katkıları ile yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen dualarla Millet Bahçesi, mesire alanı, mezarlık köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı yapıldı.

