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İş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan 27 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

İHA

İş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan 27 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıkan Cumali Cankara’dan (27) 3 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Cumali Cankara, Salı günü ailesine iş aramaya gidiyorum diyerek evden çıktı. Akşam saatlerinde eve gelmeyen çocuklarını merak eden ailesi, cep telefonunun kapalı olması nedeniyle Cankara'yı merak etti. Bunun üzerine ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Cumali Cankarayı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Cumali Cankara'nın salı günü evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını ifade edan dayısı Adnan Kuyumcu, "Yeğenimden salı gününden beri haber alamıyoruz. İş aramaya gidiyorum demiş ve çıkmış. Telefonları kapalı ve ulaşamıyoruz. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Ekiplerimiz bulmak için çalışıyor. Aile olarak çok tedirginiz. En kısa süre inşallah evine geri döner" dedi.

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