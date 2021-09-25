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İş yerlerini ikinci el eşyalarla doldurdular, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladılar

İHA

İş yerlerini ikinci el eşyalarla doldurdular, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladılar

Elazığ’da yaşanan deprem ve pandemiden dolayı uzunca bir dönem kapalı olan üniversitelerin açılmasına bir hafta kala spotçular ve ikinci el eşya satan esnaf, iş yerlerini yeni kurulacak ev eşyaları ile doldurarak öğrencilerin gelmesini beklemeye başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan üniversitelerin, aşının etkili olmasıyla birlikte 4 Ekimden sonra yüz yüze eğitime başlayacak olması ikinci el ve spot eşya dükkanlarını hareketlendirdi. Yaklaşık 44 bin üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Elazığ’da ikinci el ve spot eşya satan esnaf, üniversitelerin açılmasına bir hafta kala stoklarını doldurarak öğrencilerin geleceği günü beklemeye başladı.
15 senedir ikinci el eşya piyasasında olduğu belirten Ahmet Sönmez, "İkinci el piyasası aslında çok aktifti, ancak 2 senedir deprem ve pandemiden dolayı işler durma noktasına gelmişti. Depolarımızda eşyalarımız var. Her çeşit eşyamız mevcut. Kanepesinden oturma grubuna kadar. Kısaca bir evi nasıl dizayn etmek isterseniz o eşyalar bizde mevcut. Önümüzdeki pazartesi günü işlerin daha da yoğun olacağını düşünüyorum. 15 yıldır burada olduğum için biraz daha tecrübem var. Dediğim gibi pazartesi günü öğrenciler gelir. Buralar çok yoğun olur. Bir öğrenci 45 bin liraya kadar kendi istedikleri eşyalarla evini rahat bir şekilde döşeyebilir. Eşyanın kalitesi eşyanın fiyatı artınca artar. Burada 30'a yakın ikinci el dükkanı var. İstekleri doğrultusunda gezip hangi eşya onlara uyarsa gider dükkandan alırlar" dedi.
İşlerin güzel gittiğini ifade eden Metin Gün, "İkinci el piyasasının ana omurgası öğrencilerdir. Öğrenciler olmayınca işler durma noktasına geliyor. Öğrencileri bekliyoruz, inşallah gelirler, hayırlı satışlar gerçekleşir. Bu hastalık bir an önce biter, öğrenciler tam kapasite gelir. O zaman ikinci el sektöründe biraz canlanma olur. Bir aile veyahut öğrenci gelirse biz her şeyi temin edebiliriz. Buzdolabı, çamaşır makinası 350 liradan başlıyor bin 500 liraya kadar var. Kanepeler 250300 liradan başlıyor, baza yatak başlık 350400 liradan başlıyor 700800 liraya kadar var. Bir öğrencinin ilk istediği şey çamaşır makinası, buzdolabı, baza, yatak, kanepe ve halılar oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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