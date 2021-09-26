Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

İHA

Kuluçkaya yatan horoz civcivlere annelik yapıyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 6 yumurtadan 3’ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi yaklaştırmıyor.
Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde ikamet eden Muhammed Bulut, bir ay önce kesip yemek için bir horoz satın aldı. Hint cinsi horoz, kümese girerek yumurtaların üzerine yattı. Horozu kaldırmaya gittiğinde gurk olduğunu gören Bulut, büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından hayvanı kesmekten vazgeçen Bulut, horozun altına 6 yumurta bıraktı. Yaklaşık bir ayın ardından yumurtalardan 3’ünden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve kimseyi de yaklaştırmıyor. Civcivlere annelik yapan horozu görenler gözlerine inanamıyor.
Daha önce amcasının oğlu Muhammed Bulut’a ait horozun haberinin yapıldığını söyleyen Uğur Bulut, “O geçen zaman diliminde horoz civciv çıkardı. 6 tane yumurta koymuştuk, 3 tanesini çıkardı. Bu Türkiye’de ilk olan bir olaydır. Daha önce haberlere konu olan bir horoz vardı ama o civcivlerin annesi ölmüştü diye horoz bakıcılık yapıyordu. Ama bu öyle değil. Bu bildiğiniz tavuk gibi hareket ediyor. Civcivleri gezdiriyor. Bizi bile yanına bırakmıyor. Büyüklerimiz de ilk defa böyle bir olaya şahit olmuşlar. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmamışlar. Hint horozu kuluçkaya yattı. Aynı tavuk gibi hareket ediyor, şaşkınlık içerisindeyiz. Satmayı düşünüyoruz. Daha önce bir teklif geldi değerlendirmedik ama şu an tekliflere açığız. Aklımıza yatan fiyat olursa verebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 4 - Siirt İl Özel İdarespor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan FK: 4 - Siirt İl Özel ...
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
İş yerlerini ikinci el eşyalarla doldurdular, öğrencilerin kente gelmesini beklemeye başladılar
YEREL HABERLER İş yerlerini ikinci el eşyalarla doldurdular, ...
Elazığ’da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi
YEREL HABERLER Elazığ’da yaban keçileri tarihi Harput Kalesine indi
Zonguldak’ta, Elazığ kürsüde
YEREL HABERLER Zonguldak’ta, Elazığ kürsüde
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya ...
Yeşilçam oyuncularının unutulmaması için iş yerinin duvarlarını posterleriyle doldurdu Elazığ’da bir vatandaş, işlettiği lokantanın duvarlarını Yeşilçam oyuncularının posterleri ile donattı İşletme sahibi İsmail Unsu: "Amacım Yeşilçam’a emek vermiş oyuncuların unutulmamalarını sağlamak, yeni nesillere hatırlatmak" "Posterleri astıktan sonra dükkana daha fazla müşteri gelmeye başladı"
YEREL HABERLER Yeşilçam oyuncularının unutulmaması için iş yerinin ...
Kuraş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı
YEREL HABERLER Kuraş Türkiye Şampiyonası Elazığ’da başladı
Elazığ'da ağıla yıldırım düştü, 3 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da ağıla yıldırım düştü, 3 büyükbaş hayvan ...
Elazığ’da domuz sürüsünün kaçış anı görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da domuz sürüsünün kaçış anı görüntülendi
G5 zayıflama işlemi ile selülitler tarih oluyor
YEREL HABERLER G5 zayıflama işlemi ile selülitler tarih oluyor
Elazığ'da 9 bin 100 kişilik yurtlarda 8 bin 500 kişi barınıyor Elazığ Valisi Yırık: "İlimizde şuan itibariyle 8 bin 500 civarında yurtta kalacak öğrenci söz konusu iken 9 bin 100 kadar da bizim kapasitemiz söz konusu" "Hamdolsun ilimizde yeteri kadar yurt sayısı mevcut"
YEREL HABERLER Elazığ'da 9 bin 100 kişilik yurtlarda 8 bin 500 kişi ...
16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ...
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Özel hastaneden Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda engellilere ücretsiz muayene
YEREL HABERLER Özel hastaneden Uluslararası İşitme Engelliler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.