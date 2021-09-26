Elazığ Gençlik Merkezi TEKNOFEST’te finalde

Elazığ Gençlik Merkezi 5 projesi ile TEKNOFEST’te finale kaldı.

2126 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında 4'üncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) Elazığ Gençlik Merkezi 13 projesi ile katıldı. Yapılan elemelerin ardından Gençlik Merkezinin 5 projesi finale kaldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Ülkemizin en büyük ve önemli değerlerinin yer aldığı TEKNOFEST’te bu yıl biz de Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak varız. 13 projemizden 5 tanesi final için yarışıyor. Bizler de süreci yakından takip ediyoruz ve önemsiyoruz. Gençlerimizin teknoloji alanındaki yetkinliğini ve becerilerini buralarda görmek ve en önemlisidir. Şehrimizi, kurumumuzu temsil etmeleri bizlere gurur veriyor. Temennimiz 5 projemizin de dereceyle dönmesidir. İnşallah önümüzdeki senelerde daha fazla proje ve finalistlerimizle TEKNOFEST’e Elazığ damgasını vurmaktır” dedi.

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