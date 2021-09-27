Elazığ takımından Teknofest'te önemli başarı: Yüksek irtifa kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ettiler

Tasarladıkları roket ile Teknofest’e katılan Elazığ ekibi GökruhTroket takımı, yüksek irtifa kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Atatürk Havalimanında 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Elazığ’dan katılan takımlardan önemli başarılar geldi. Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Tasarım ve İnovasyon Merkezinin ARGE bölümünde Fırat Üniversitesi öğrencileri ile birlikte kurulan GökruhTroket takımı, tasarladıkları roketlerle yarışmaya katıldı. Kendi kategorisinde önemli bir başarıya imza atan Elazığlı takım, üçüncülük elde etti.

GökruhTroket takımının ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Sage Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mandal verdi.

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