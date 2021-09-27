Jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Harput mahallesinde bulunan Balakgazi Parkında çocuklara akülü arabalarla trafik eğitimi verdi. Eğitimde jandarma trafik timleri, öğrencilere trafik kurallarını ve trafikte sorumlu bireyin nasıl olunacağını anlatırken eğitim sonrası komutanlık tarafından çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.