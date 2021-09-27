Elazığ Belediyesi’ne TEKNOFEST’ten 2 ödül

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "Genç Beyinler Bilimle Buluşuyor" projesi kapsamında destek verdiği Fırat Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST’te 2 ödül aldı.

İstanbul Atatürk Havalimanında 2126 Eylül 2021 tarihleri arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Elazığ’dan katılan takımlardan önemli başarılar geldi. Bu kapsamda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "Genç Beyinler Bilimle Buluşuyor" projesi kapsamında destek verdiği Fırat Üniversitesi öğrencilerinden "Uçan Andalar" takımı Sürü İHA kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü, Savaşan İHA kategorisinde ise "Gökyüzünün Mühendisleri" takımıyla en iyi takım ruhu ödülünü aldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarında kendilerini gururlandıran gençleri tebrik eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ Belediyesi olarak hayallerinin peşinde koşan, daima üreten, vatanına, milletine ve bayrağına yakışır bir azimle çalışan gençlerin, bütün imkanlarla yanlarında olacağız. Elazığ Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek gençlerimizin daima yanında yer aldık. Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarına katılan ve Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 11 takıma destek olduk. Bu takımlarımızın 8'i finale kalmaya hak kazandı. Onların yanında olmayı görev bilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan festivalde stantlarımızla yer aldık. Finale kalmaya hak kazanan 8 takımımız, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırdı, yarışmanın sonucunu ise 2 ödülle taçlandırdı. Milli ve yerli projelerin hızlıca hayata geçmesine öncülük eden TEKNOFEST’te, adeta Elazığ rüzgarı estirdik” dedi.

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