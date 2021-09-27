Araç çarpması sonucu bacakları kırılan yavru ayı ameliyata alındı

Sivas’ın Zara ilçesinde araç çarpması sonucu ayakları kırılan yavru ayı, Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından ameliyata alınan ayının, ayağa kalkma oranın yüzde 80 olduğu öğrenildi.

Sivas’ın Zara ilçesinde yavru ayı, aracın çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan yavru ayı, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine sevk edildi. Burada sağ ön ve arka bacakları kırıldığı tespit edilen ayının, ilk önce genel sağlık durumu düzeltildi. Ardından ayı, Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han ve ekibi tarafından bugün ameliyata alındı. Bacaklara plaka ve intramedüller çivi uygulaması yapılan ayının ayağa kalma oranın yüzde 80 olduğu bildirildi. Uzun bir süre hastanede tedavisi sürecek olan ayının sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Ayının Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından getirildiğini belirten Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Sivas’ın Zara ilçesinde trafik kazası şikayetiyle geldi. Yaptığımız muayenelerde ön ve arka bacakta, önde humerus arkada femur diafiz kırıkların olduğu tespit edildi. Genel durumu kötüydü, şu an düzelttik. Bugün de ameliyat yapmaya karar verdik. Ön bacakta osteosentez, arka bacakta osteosentez yapıp hayvanımızı sağlığına kavuşturmayı düşünüyoruz" dedi.



"Ayağa kalkma ihtimali yüzde 80’dir"

Sağlığına kavuşmasının ardından ayının yeniden alındığı bölgeye bırakılacağını aktaran Prof. Dr. Han, "Ön bacağa plaka intramedüller çivi uygulamayı düşünüyoruz. Çünkü bandaj olduğu sürece hayvan bandajını sökecektir. Plaka ve ikisini uygulamayı düşünüyoruz. Arka bacağa da aynı şekilde plaka ve intramedüller çivi uygulamayı düşünüyoruz. Bu şekilde hayvanımızı tedavi edip beli bir süre burada müşahede altında tutup takip edeceğiz. Kırık ve iyileşmesini takip edeceğiz. Kırıklar tamamen iyileşmeye başladığında hayvanımızı Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edeceğiz. Ayağa kalkma ihtimali yüzde 80’dir. Tabi ki komplikasyonlara dikkat edeceğiz. Operasyon esnasında ve sonrasında ciddi takiplerini yapacağız. Hayvanımızın iyileşme oranı çok yüksek” diye konuştu.

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