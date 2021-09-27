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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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