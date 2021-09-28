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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından pudralama kaş önerisi

İHA

Uzmanından pudralama kaş önerisi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kadınların en büyük hayalinin kusursuz bir güzelliğe sahip olmak olduğunu belirterek, kalıcı kaş uygulamasında en iyi yöntemin pudralama kaş uygulaması olduğunu söyledi.
Ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kadınların kusursuz bir güzelliğe sahip olmak için yüzyıllardır pek çok şey denediğini ifade etti. Kadınların imdadına son yıllarda estetik uygulamalarının yetiştiğini kaydeden Dalmış, “Fizik ve yüz güzelliklerini ortaya çıkaran ve küçük kusurlar gidermek amacıyla yapılan bu işlemlerin başında kaş estetiği gelmektedir. Doğuştan seyrek kaşlara sahip olan, kaş yapısını beğenmeyen ya da kemoterapi nedeniyle kaşları dökülen kadınlara kalıcı kaş uygulaması olarak en iyi yöntem olan pudralama kaş uygulamasıdır. Dalmış Beauty’e gelen kadınların kalıcı makyaj uygulaması ile hem zaman hem de maddi kazanç sağladıklarını özellikle vurgulayabiliriz. Son zamanlarda yoğun yaşayan kadınların kendilerine ayıracak vakit bulamadıklarından şikayetçi oldukları biliniyor. Kadınların yüz güzelliğini ortaya çıkaran ve bakışlara anlam katan kaş yapılarının bozukluğu için tercih ettikleri işlemlerin başında ise pudralama kaş yöntemi geliyor. Bu işlem, kaşlarda oluşan dökülmelerin doldurulması, kaşlarını hastalık nedeniyle kaybeden ya da cilt tipine uygun olmayan kaş rengine sahip olan kişiler için uygulanan bir far efektidir Kaşlar yüzde en çok dikkat çeken unsurlardandır. Ancak her kadın istediği güzelliğe sahip kaşlara sahip olmayabiliyor. Bunun için gelişen teknoloji mükemmel sonuçlar sunmaktadır. Pudralama kaş uygulaması en çok tercih edilen işlemlerin başında geliyor. Kliniğimizde öncelikle kişilerin altın oran ölçümlerini alarak, kişilerin yüz ifadesine en uygun kaş şeklini pudralama kaş yöntemi gerçekleştiriyoruz. Pudralama kaş işlemi uygulanan bölgeye üç gün su değdirilmemesi, sauna ve havuzdan on beş gün uzak durulması, aynı süre içerisinde güneşten korunması, kozmetik ürünlerin yanında kimyasallıktan uzak durulması ve sert hareketlerden, darbelerden uzak durulması, işlemin kalıcılığını artırıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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