Elazığ’da sezonun ilk dev balığı yakalandı

Elazığ Keban Barajı gölünde ava çıkan balıkçıların oltasına sezonun ilk dev turnası takıldı. 59 kilogram ağırlığında 1 buçuk metre uzunluğunda olan turna görücüye çıktı, yakalanan balığın parçalanarak satılacağı öğrenildi.

Hafta sonu Keban Baraj gölünde ava çıkan balıkçılar, 59 kilogram ağırlığında, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığını merkezdeki tezgahlarına getiren balıkçılar kilosunu 50 liradan satışa çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. 5 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Kapalıçarşı esnafı Ayhan Soysal, “Sezonun ilk büyük turna balığı 59 kilogram ağırlığında Keban barajında yakalandı. Bunun satışı da parçalanarak yapılacak. Kilosunu 50 liradan satacağız. 2 gün önce yakalandı. Bu tür balıklar genelde akşam su durulunca çıkar. Vatandaşın ilgisi büyük balığa, hem kılçıksız olması hem de lezzetli olmasından dolayı seviyorlar” dedi.

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