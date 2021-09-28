Elazığ Belediyesi çim biçme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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Elazığ Belediyesi kent genelinde çim biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte kent genelindeki yeşil alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çim alanlarında uzayan çimler biçilirken, yeşil alanların artması için de çalışmalar devam ediyor.

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