İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ muhtarlarıyla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’ın muhtarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’ın mahalle muhtarıyla bakanlıkta bir araya geldi. Uzun süre muhtarla toplantı halinde olan Soylu, sorun ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.