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Bölgede ilki başardı, tropik Afrika meyvesi olan Kivano'yu yetiştirdi, bir kökte 50 adet ürün elde etti Türkiye’de sadece bir yerde yetiştiriliyordu, genç girişimci Elazığ’da Afrika kavunu yetiştirdi Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımı aramaya sahip Kivano, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

İHA

Bölgede ilki başardı, tropik Afrika meyvesi olan Kivano'yu yetiştirdi, bir kökte 50 adet ürün elde etti Türkiye’de sadece bir yerde yetiştiriliyordu, genç girişimci Elazığ’da Afrika kavunu yetiştirdi Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımı aramaya sahip Kivano, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Türkiye’de Alanya bölgesinde yetiştirilen ve sadece online satışı olan Afrika meyvesi Kivano'yu Elazığ’da yetiştiren genç girişimci Telha Tanyıldızı, 6 ay sonraki ilk hasadında bir kökte yaklaşık 50 adet ürün elde ederek zoru başardı. Afrika kavunu ya da boynuzlu kavun olarak da isimlendirilen meyvenin, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliyor.

Elazığ merkeze 12 kilometre uzaklıkta olan 47 haneli Obuz Köyü’nde ikamet eden 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı (36), kendilerine ait bahçesine İpek Yolu uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden ücretsiz bir şekilde aldığı tropik Afrika meyvesi olan 'Kivano'yu ekti. Türkiye’de sadece Alanya bölgesinde yetiştirilen ve sadece online satışla adet şeklinde satışa sunulan Kivanonun yaklaşık 6 ay sonra hasadına başlayan genç girişimci Tanyıldızı, her bir kökten yaklaşık 50 adet ürün elde etti. Afrika kavunu ya da boynuzlu kavun olarak da isimlendirilen meyvenin, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliyor. Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımlı bir tada sahip olan Kivano, farklı bir tat sunuyor. En büyük amacının çevre köylere yeni iş kolları açarak ekonomik katkı sağlamak olduğunu belirten Tanyıldızı, hedefinin bu benzeri tropik meyvelerinin sayılarını arttırmak olduğun kaydetti.

Deneme amaçlı aldığı tohumdan verim aldığını aktaran girişimci Telha Yanyıldızı, “ Çocuklarımızla keyifli, kaliteli vakit geçirebilmek adına bu yıl kendimiz için bir hobi bahçesi oluşturmayı düşündük. Geçen yıl çevre köylerden büyüklerimizden eski ata tohumlarımızı bulabilir miyiz ve onları yetiştirebilir miyiz diye tohum toplamaya başladım. Bu süreçte İpekyolu Gençlik Merkezi’nin tohum ve fide dağıtımı olduğunu öğrendim. Gidip kendilerinden değişik meyve tohumu olup olmadığı yönünde bilgi istedim. Kendileri bana bu tohumu verdiler. Ben bu tohumları getirdim, ektim. Deneme amaçlı bölgemizde yetişir mi diye ektim ve çok şükür verimli bir bitki oldu” dedi.

“Bir kökünden 40 ile 50 taneye yakın meyve alabildik”
Afrika kökenli bir meyve yetiştirdiklerini dile getiren Tanyıldızı, “Bitkimiz Afrika kökenli, tropikal bir meyve. Meyvenin orijinal ismi, Kivano. Afrika kavunu ya da boynuzlu kavun olarak da isimlendirilen biri ürün. Bu ürünün bir kökünden 40 ile 50 taneye yakın meyve alabildik, verimi yüksek. Daha sonradan bu yetiştirdiğimiz ürünleri çevre köylerdeki çiftçi arkadaşlarımızla tohumlarını paylaşarak onlara bir gelir kapısı olabileceğini düşündük” diye konuştu.

“Manavda, pazarda görebileceğiniz bir meyve değil, Türkiye’de adet başlı sadece online satışı var”
Kendine özgü bir aroması olan Kivano’nun erik, muz, kivi, salatalık, kavun ve limon karışımı bir tadının olduğunu ifade eden Tanyıldızı, sağlık bakımında kansere de iyi geldiğine değinerek, “Sağlıkta ne gibi faydaları olur diye araştırmalara girdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bunun idrar yolu enfeksiyonlarında, antioksidan özellikleri olduğu için kansere karşı koruma özelliği olduğunu, yüksek C vitamini olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, içinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller olduğu için de kemik, diş, tırnak ve saç sağlığı için faydalı olduğunu gördük. Yine yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye’de sadece Alanya bölgesinde yetiştiriliyor. Manavda, pazarda görebileceğiniz bir meyve değil. Türkiye’de adet başlı sadece online satışı var” şeklinde konuştu.

Köy muhtarı, “Çiftçimize bir gelir kapısı olacak bir meyve yetiştirdi”
Köy Muhtarı Hüseyin Ağır ise, “Talha hocamız, bu yıl tropik bir meyve yetiştirdi. Afrika kökenli, Türkiye’de Alanya bölgesinde çoğunlukla yetiştirilen deneme amaçlı bir ekim yaptı. Bizim bölgede de çok iyi verim verdi. Kök bazında yaklaşık 50 adet civarı verim verdi. Çiftçimize, köylümüze ve bölgemize tohum konusunda da dağıtımlarını yapıyor. Çiftçimize bir gelir kapısı olacak bir meyve yetiştirdi” ifadelerini kullandı.

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