Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kimyasal, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan istihbarat bilgi sonucu, şüpheli M.K.'nin kaliforniyum maddesini satmak için alıcı aradığı belirlendi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracına operasyon yaptı. Şüphelinin aracında yapılan aramada,kaliforniyum olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi. Kimyasal madde incelenmek üzere Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-30 13:55:32



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