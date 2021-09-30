Kerem Kınık: Kızılay, devletimize çok ciddi destek görevi üstlenmiştir



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ı ziyaret den Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık "Kızılay, yaşamış olduğumuz deprem ile sonraki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli rol ifa etmiş, devletimize çok ciddi destek görevi üstlenmiştir" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve beraberindeki heyet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini ziyaret kapsamında Elazığ'a geldi. Kınık, Kızılay binasında karşılanarak teşkilat yöneticileri ve gönüllü personel ile bir araya geldi. Kerem Kınık'a Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç, Denetim Kurulu üyesi Mustafa Umut Yalçın, Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Türk Kızılay İl Başkanı Abdurrahman Kızılkaya ve Kızılay personeli eşlik etti.

Burada konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin bazı illerini kapsayan bölge ziyaretimizin ilk durağı olan Elazığ'dayız. Elazığ'ımız Kızılaycılık faaliyetleri açısından iftihar ettiğimiz, yaşamış olduğumuz deprem ile depremden sonraki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri noktasında çok önemli bir rol ifa etmiş, hem Elazığ içinde hem de afet bölge merkezimizin burada olması hasebiyle Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır illerinde, ilçelerinde ve köylerinde deprem nedeniyle oluşan sıkıntıları gidermek için devletimize çok ciddi bir destek görevi üstlenmiştir. Elazığ'ımıza yeni afet müdahale kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez, afet müdahale merkezi ve sosyal yardım insani yardım operasyonlarımızı yürüteceğimiz fiziksel bir depo ve lojistik kapasitesi yatırımlarına da başlıyoruz. Bu alanda Milli Emlak'ımızdan Kızılay'ımıza tahsis edilen 25 dönümlük arazi üzerinde şu an projelendirme, ihtiyaç tespiti ve inşaata ilişkin çalışmalarımız devam etmekte. Kızılay faaliyetlerini derinleştirerek, yaygınlaştırarak toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaştırmaya gayret ediyor ve bundan sonra da desteklerinizle çalışmaya devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-09-30 15:53:13



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