Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, ikinci maçta da PAOK’u 8076 mağlup ederek, B Grubu’na yükselen taraf oldu.

Eurocup Women eleme maçında Elazığ İl Özel İdare, Yunanistan ekibi PAOK’u rövanş maçında da yenmeyi başardı ve B Grubu’nda yer almaya hak kazandı. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan ve dengeli başlayan maçın ilk periyodunu Yunanistan ekibi 2624 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı azaltan Elazığ İl Özel İdare, devreye 4242’lik eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte Morgan ve Albina Razheva’nın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Elazığ ekibi 6053 periyodu önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda da hata yapmayan BordoBeyazlılar, salondan 8076’lık galibiyetle ayrıldı ve Eurocup Women B Grubu’na yükseldi.

Elazığ İl Özel İdare’de Kolby Morgan kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynarken, PAOk’ta Zafeirenia Karlafti’nin 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Müsabakayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık da protokol tribününden takip etti.

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