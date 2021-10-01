Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 kayıp var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 kayıp var

İHA

Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 kayıp var

Dünya ve Türkiye genelinde yaşanan iklim değişikliği seracıları da vurdu. Üreticiler rekoltelerinde yüzde 40'lık bir düşüş yaşadı.
Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Nahit Erbek, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 14 dönümlük alanda sera kurdu. 5 yıldır kurduğu serayı işleten Erbek, salatalık üretimi yapmaya başladı. Yılda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Erbek, 2'nci hasadını gerçekleştirdi. Günde ortalama 3 ton ürün alan Erbek, 15 gün süren hasat süresinde 30 ton ürün alarak salatalıkları Erzurum, Muş, Bingöl, Van’a gönderiyor. Geçen sene 170 ton rekolte elde eden Erbek, yaşanan iklim değişikliğinin rekoltede yüzde 40 düşüşe sebep olduğunu söyledi. Gece gündüz sıcaklığındaki farkın ürünleri strese soktuğunu ve düşüş yaşandığını aktaran Erbek, aynı zaman yaşanan hortum ve rüzgarın sera naylonlarına ciddi hasarlar verdiğini dile getirdi. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına hibe desteği için müracaat ettiğini belirten Nihat Erbek, "2017’de onaylandı ve Genç Çifti Projesi hibe desteği ile seramızı yaptık. Seramız 14 dönümdür. 2017 yılından bu yana üretim yapıyoruz. Buradan çıkan ürünleri genellikle Erzurum, Muş, Bingöl, Van illerine gönderiyoruz. Ürünün çoğu Doğu Anadolu illerine gidiyor. 500 bin liralık projemiz vardı. Bunun 240 bin lirasını devlet karşıladı. Diğer 300 bin lirasını da biz karşıladık. Biz malzemenin biraz daha kalitesini kullandık. 40 bin lira daha fazlaya mal ettik. Şuan seranın en yüklü zamanı. Bir günde 3,54 ton arası çıkıyor. 15 gün toplama imkanımız oluyor. Ayda 30 ton çıkıyor" dedi.

"Geçen seneki tonajı yakalamamız mümkün değil"
Verimin geçen sereye nazaran çok düştüğünü vurgulayan Erbek, "Geçen seneye göre yüzde 40 kaybımız var. Küresel ısınma ve iklim bozukluğundan biz de etkilendik. Geçen yıl seranın örtüsünü yeni değiştirdik. Bu sene rüzgar ve hortum seramızın örtüsünü hep parçaladı. 9 sefer yama yaptık ve sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu naylon için bakanlık bize destek vermez ise biz bu işi seneye yapamayız. Geçen sene poşetin kilogramını 15 liraya aldık, şimdi 35 lira oldu. Geçen sene 170 ton ürün aldık. Bu sene daha devam ediyor. Bu gidişle geçen seneki tonajı yakalayamayız, mümkün değil. Salatalığın rengi gece soğukluğu ile gündüz sıcaklığındaki faktan oluyor. Normalde hastalık yok ama bundan oluyor. Gece sıcaklık düşüyor 8 dereceye, gündüz 30 derece üzerine çıkıyor. Bitki strese giriyor. Sterse girince de verim kaybına neden oluyor” diye konuştu.

"Devletimiz bana bu imkanı vermeseydi, 14 dönüm kuramazdım"
Devletin kendine sağladığı imkandan bahseden Erbek, "Allah devletimizden razı olsun. Ben önce devletçiyim. Devletimiz bana bu imkanı vermeseydi 14 dönüm kuramazdım. 2 dönüm kurardım. O zaman da ev halkı çalışırdı. Ben burada yılda 2 bin 500 işçi çalıştırıyorum. Bu da memlekete istihdam demektir. Devletin bu imkanı olmasa ben 2 bin 500 işçi çalıştıramazdım. Biz işsizler de faydalansın dedik" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini ...
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ...
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 83 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 83 kişi ...
Elazığ’da Eurocup coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ’da Eurocup coşkusu
Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76
YEREL HABERLER Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 80 - PAOK: 76
Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı gerçekleştirilmeyecek
YEREL HABERLER Palu Belediyesince daha önce açıklanan işçi alımı ...
Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi ...
Elazığ’da okul müdürlerine proje eğitimleri veriliyor
YEREL HABERLER Elazığ’da okul müdürlerine proje eğitimleri veriliyor
Kerem Kınık: Kızılay, devletimize çok ciddi destek görevi üstlenmiştir
YEREL HABERLER Kerem Kınık: Kızılay, devletimize çok ciddi destek ...
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden büyük başarı FÜ Veteriner Fakültesi, Türkiye’de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliğine (EAEVE) akreditesi yapılan ilk fakülte oldu
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden büyük ...
Elazığ’da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan dikilecek
YEREL HABERLER Elazığ’da 100 hektarlık alanda 46 bin adet fidan ...
Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen 1 ...
Elazığspor - Karaman Belediyespor maç biletleri satışta
YEREL HABERLER Elazığspor - Karaman Belediyespor maç biletleri ...
Elazığ'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi Elazığ’da jandarmadan nükleer madde operasyonu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaliforniyum maddesi ele ...
Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Elazığ’ımıza yeni afet müdahalesi kapasitesi oluşturabileceğimiz bir lojistik merkez yatırımlarına başlıyoruz”
YEREL HABERLER Kızılay Genel Başkanı Kınık: “Elazığ’ımıza yeni afet ...
Arıcak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Arıcak'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Kış ayları yaklaştı, vatandaşlar bitkisel ürünlere yöneldi
YEREL HABERLER Kış ayları yaklaştı, vatandaşlar bitkisel ürünlere ...
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
Bölgede ilki başardı, tropik Afrika meyvesi olan Kivano'yu yetiştirdi, bir kökte 50 adet ürün elde etti Türkiye’de sadece bir yerde yetiştiriliyordu, genç girişimci Elazığ’da Afrika kavunu yetiştirdi Erik, muz, kivi, kavun, salatalık ve limon karışımı aramaya sahip Kivano, antioksidan özellikleri barındırdığı için başta kanser ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor, yüksek C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Bölgede ilki başardı, tropik Afrika meyvesi olan ...
Kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı
İl Sağlık Müdürlüğü kalp hastalıklarına karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü kalp hastalıklarına karşı ...
Elazığ’da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor
İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ muhtarlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ muhtarlarıyla bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.