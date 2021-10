Elazığ'da, liseli epilepsi hastası Meryem'den haber alınamıyor

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yaşayan lise öğrencisi Meryem Biçer (16), 4 gün önce 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi, epilepsi hastası kızlarının hayatından endişe ederek bir an önce bulunmasını istiyor.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Baki ve Cemile Biçer çiftinin en küçük çocukları olan 11'inci sınıf öğrencisi Meryem Biçer, 28 Eylül'de 'Okula gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan Biçer ailesi, kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Kayıp Meryem için ekiplerin çalışması sürerken, epilepsi hastası olan kızları için ailesi endişe duyarak yetkililerden yardım bekliyor.

Meryem Biçer'in babası Mehmet Baki Biçer, kızının 4 gün önce sabah okula gidip akşamında eve dönmediğini belirterek, "Biz hayatından endişe ediyoruz. Kızımı emniyet arıyor, biz de arıyoruz, bulamıyoruz. Kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Çaresiz kalmışız. Yetkililerden, sayın valimden, emniyet müdürümden yardım istiyoruz. Kızımı bir an önce bulmalarını istiyoruz" dedi.

'4 GÜNDÜR NE BİR SES NE DE BİR NEFES'

Gözü yaşlı anne Cemile Biçer de kızının 'okula gidiyorum' diyerek çantasını alıp evden çıktığını söyledi. Biçer, "Sabah erkenden çıktığı için her gün ben dolmuşa bindirip geliyordum. O gün ben gitmedim kendi çıkıp gitti. Saat 06.30'da çıktı, bir daha eve gelmedi. Devamlı aradım cevap vermedi. Ablasını aradım, ablası da aradığında telefonu kapalıydı. 4 gündür ne bir ses ne bir nefes. Hayatından endişe ediyoruz. Her günkü gibi normal bir şekilde çıktı gitti. Abisi dolmuşa binip giderken görmüştü. Gidiş o gidiş, daha dönmedi. Yetkililerden rica ediyoruz. Bize yardım etsinler. Diken üstündeyiz, uyumuyoruz. Sorunumuz büyük. Bize yardım etseler çok iyi olur, rica ediyoruz" diye konuştu.

Meryem'in ağabeyi İbrahim Biçer de, şunları söyledi:

"Kardeşim Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi. Evden çıkıp okula giderken en son saat 06.30 sularında abim ile görüşüyor. Abimden harçlık istiyor ve toplu taşıma aracına binerek okuluna doğru yol alıp çarşıya gidiyor. Bu kadarını biliyoruz. Fakat bundan sonrasında saat 16.00'ya kadar haber alınamıyor. Sürekli ailem tarafından bilgi almak maksadıyla arama yapılıyor ama ulaşılamıyor. Biz bunun ilk 2 saatinde bir arkadaşıyladır, şarjı bitmiştir diye düşündük, biraz bekleyelim dedik. Saat 17.00 olunca ve bana da haber gelince ben de ablama emniyete başvurmasını, kayıp ihbarında bulunmasını istedim. Ablam da bu şekilde davrandı. Çocuk şubeye bildirdik, merkez karakoluna bildirdik, çalışmalar yapılıyor. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz, ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de kendi araştırmamızı yapıyoruz ama bu yeterli olmayabiliyor. Kardeşim uzun yıllardır epilepsi ilaçları kullanıyor. İlaçlarını sürekli kullanması hatta aynı saatinde alması gerekiyor. İlaçları yanına almamış. Bu çocuk nöbetten dolayı çok kötü hallere girebilir, ağır nöbetler geçirebilir, birkaç defa biz bunu yaşadık. Kimdeyse, bir arkadaşının yanındaysa, birinin yanındaysa mutlaka bize ulaşsın."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

