AFAD Başkanı Sezer Elazığ’da afet konutlarını inceledi

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Elazığ ve Malatya’daki afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, beraberindeki heyetle birlikte Elazığ ve Malatya’da yapımı tamamlanan ve devam eden afet konutlarını gezdi. Sezer ve beraberindekiler inceledikleri afet konutlarında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, yetkililerle görüştükten sonra eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi.

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