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Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu Devletten destek alıp Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu, 20 milyon liranın ülkede kalmasını sağladı

İHA

Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu Devletten destek alıp Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu, 20 milyon liranın ülkede kalmasını sağladı

KOSGEB’den aldığı bir bilgisayarla işe başlayan ve zamanla büyük bir ArGe merkezi kuran Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformu olan Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi’ni (AYEUM) geliştirdi. 50 üniversite ve 20 bin kişinin üye olduğu AYEUM, 20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının da Türkiye’de kalmasını sağladı.
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, teorik ve akademik bilgileri pratiğe nasıl dökülebilir diye düşündü. Ardından düşüncesini hayata geçirmek için KOSGEB’den aldığı 50 bin lira destek ve bir bilgisayarlarla işe başlayan Demir, Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformu olan AYEUM’u geliştirdi. Geniş portalı ile ön plana çıkan AYEUM, akademik personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu makale yazma, proje hazırlama, tez hazırlama gibi konularda bilimsel anlamda destek sunuyor. 50 üniversite ve 20 bin kişinin üye olduğu AYEUM, aynı zamanda 20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının Türkiye’de kalmasını sağladı.
Bilim politikaları vasıtasıyla Teknokent’te şirketleşme sürecine girdiklerini belirten Proje Koordinatörü Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, “Bir nevi teorik ve akademik bilgilerimizi iş dünyasında, aynı zamanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyi pratiğe nasıl dökebiliriz diye düşündük. 2019 yılının başlarında ticari anlamda fikirlerimizi hayata geçirdik ve şirketleştirdik. 2019 yılında AYEUM veri tabanı adı altında akademik personelin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu makale yazma, proje hazırlama, tez hazırlama gibi konularda onlara bilimsel anlamda destek olabilmek amacıyla yurt dışından satın aldığımız bir platformunun daha gelişmiş versiyonunu Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu geliştirdik” dedi.

“20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının Türkiye’de kalmasına çok büyük bir katkı sağlıyor”
İki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin büyükleri başta olmak üzere toplamda 50 farklı üniversitenin abone olduğunu ifade eden Doç. Dr. Demir, “İlk sene 10 abonemiz varken günümüzde şuanda Türkiye’nin en büyük üniversiteleri dahil olmak üzere 50 farklı üniversite abonemiz. Bu abonelerimiz yurtdışından satın alacakları veri tabanını artık bizden satın almakta. Bu da yaklaşık olarak 20 milyon TL’lik bir ithalat çıktısının Türkiye’de kalmasına çok büyük bir katkı sağlıyor. Bizi bu yolda heveslendiren özellikle bazı unsurlar var, birincisi devletimizin uyguladığı politikalar. Bu politikalardan birincisi, bizim akademisyenlerin sahip oldukları teorik bilgileri uygulamalı ve pratik hale getirmeleri için fırsat tanımaları. Maddi olarak KOSGEB’in verdikleri cüzi ama çok anlamlı olan destekler var” diye konuştu.

“KOSGEB’in verdiği bir bilgisayarla başladık”
Devletten aldığı destek ve bir bilgisayarla işe başladığını, zamanla büyük bir ARGE merkezi kurduğunu dile getiren Demir, “KOSGEB’in verdiği bir bilgisayarla başladık. KOSGEB’in bize sundukları hazırlık konuları, bilgi donanımı konularında bilgileri sayesinde bu faaliyetleri öğrenmiş olduk. Aynı zamanda Türkiye’nin uyguladığı bilimin pratiğe dönüştürülmesi ve eğitim politikaları noktasında akademisyenlerin Teknokent’lerle ve sanayi ile entegre edilmesi bizim için yol gösterici, çığır açıcı oldu. Bu politikalar sayesinde şirketimizi kurmuş olduk ve Türkiye’nin ilk yerli interaktif online veri tabanını öğrenme portalını tasarlamış olduk. Projemiz, ‘Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi’ olan AYEUM portalı olarak adlandırılıyor. AYEUM portalı iki yıl içinde 20 bin kişinin üye olduğu 220 binden fazla eşsiz IP ile giriş sağlanan Türkiye’nin en büyük öğrenme platformlarından bir tanesi haline geldi. Bu elde ettiğimiz gelirler aynı zamanda elde ettiğimiz bilimsel bilgi ve birikim sayesinde de ilk defa bir ARGE merkezini inşa etme sürecine girmiş bulunmaktayız. Bir kişi ve bir bilgisayar ile başladığımız ortamda 20 kişiyi istihdam edebilecek, 20 metrekare ile başladığımız bir alandan yaklaşık 2 bin metrekarelik büyük bir ArGe merkezine dönüşmüş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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