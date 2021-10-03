Elazığ’da ateşin kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da ateşin kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

İHA

Elazığ’da ateşin kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da itfaiye ekipleri bu yıl yoğun mesai harcadı. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken, 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 107 kişilik ekibi ile 24 saat aralıksız görev başında kalarak hem can hem de mal kaybının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa standartlarında ekipmanlara sahip olan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken, 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Tüm gün canla başla çalışan, kendi canından önce başkasının canını ve malını ön planda tutan ekipler, ayrıca ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına da destek verdi.
8 ayda bin 119 yangına müdahale ettiklerini aktaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “Bu yangınlar büyük yangınlar. Küçük yangınları istatistiklere koymadık. 78 tane sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik. Maddi hasarlı değil, içerisinde vatandaşımız sıkıştığı zaman itfaiye ekiplerinin gidip çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettikleri trafik kazaları. 443 insan kurtardık. Yangın, göçük, çökmeden, intihar vakalarından, dumandan etkilenen vatandaşlarımızı sağlam çıkarmışız ve sağlık ekiplerine teslim etmişiz. 330 tane hayvan kurtarmışız. Şu anda kurtardığımız hayvanlardan bazıları da itfaiyemizde arkadaşlarımız tarafından bakılmaktadır. Özelikle kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onları da hayvan barınağına gönderdik. Biz bunun dışında bin 119 itfaiye vakasına müdahale etmişiz. 8 ayda sadece itfaiye olayı budur. Yani biz bin 119 itfaiye olaylarına birebir müdahale etmişiz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda 8 kişilik bir uzman ekibi Manavgat’a gönderdik. Orada 15 gün boyunca Manavgat ormanlarında vatandaşımızın yanında olmuş, yangınla mücadele etmiş ve başarıyla memleketimize gelmişlerdir” dedi.

“Bizde mesai diye bir şey yok”
107 personelin olduğunu aktaran Başgün, “3 vardiya şeklinde çalışıyoruz 2448 esasına göre. Ama önemli olay ve yangınlarda 107 personelimizin 107’sini de itfaiyede konuşlandırıyoruz. Onları buradan yangınlara veya afetlere gönderiyoruz. Bizde mesai diye bir şey yok, sabah 7 buçukta mesaiye başlarız ama bizim mesainin bitiş saati yoktur. Ne zaman ki itfaiye olayları azaldığı zaman işte belki akşam 7, 8, 10 hatta bazen evinize gidişte tekrar olay mahalline gittiğimiz oluyor. İtfaiyeci biraz özveriyle yapılan bir hizmettir” diye konuştu.

"Çıkan orman yangınlarının hepsi kundaklamaydı"
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başgün, “Yangınlar genelde dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kundaklama gibi olaylardan çıkıyor. Çıkan orman yangınlarının hemen hemen hepsi kundaklamaydı. Yani aynı anda 100 e yakın yangın çıkıyorsa veya aynı anda aynı bölgenin farklı noktalarında yangın çıkıyorsa bunun kundaklama olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Kundaklamayı yapan hainlerin çoğu da güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanıp adli mercilere teslim edildi. Onların en ağır cezaları almaları lazım. Çünkü yangında sadece ağacımız gitmiyor. Oradaki hayvanların evi, yurdu, yuvası gidiyor. Orada mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarımızdan şehit, gazi olanlar, dumandan etkilenip hala tedavi görenler oldu” şeklinde konuştu.

“Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz”
Yazın özelikle rastgele sağa sola fırlatılan cam şişelerin yangına davetiye çıkardığını vurgulayan Başgün, “Bazen vatandaşlar ekin ve anız yakıyor. Temizlik amacıyla bir şeyleri yakmaya çalışıyor. Önünü alamayınca bakıyorsun ki büyük bir faciaya yol açmış. Bir de tedbir hususunda gerçekten eksiğimiz çok. Buradan herkese sesleniyorum. Herkesin evinde bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Herkes aracında bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Yangının ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz. Tedbir her şeyin önünde geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Şan, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Şan, yol yapım çalışmalarını inceledi
Uzmanından kalıcı dudak renklendirme önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından kalıcı dudak renklendirme önerisi
Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı
Elazığ Belediyesi: “Hamzabey Barajı içme ve kullanma suyu bitti”
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi: “Hamzabey Barajı içme ve kullanma ...
Aşının gücü, Elazığ'da vaka sayılarını düşürdü
YEREL HABERLER Aşının gücü, Elazığ'da vaka sayılarını düşürdü
Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: “ Akademik yılı öncesi yurtlarda hazırlıklarımızı tamamladık”
YEREL HABERLER Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: “ ...
Küçük bir çay ocağında kurulan tiyatro atölyesi marka haline geldi Genç tiyatrocular hem hünerlerini sergiliyor hem de konservatuara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Küçük bir çay ocağında kurulan tiyatro atölyesi marka ...
Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu Devletten destek alıp Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu, 20 milyon liranın ülkede kalmasını sağladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk milli ve yerli interaktif online ...
Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğine Ömer Toraman atandı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet ...
AFAD Başkanı Sezer Elazığ’da afet konutlarını inceledi
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer Elazığ’da afet konutlarını ...
Elazığ'da, liseli epilepsi hastası Meryem'den haber alınamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da, liseli epilepsi hastası Meryem'den haber ...
Elazığ’da Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi maçları başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi maçları ...
Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 kayıp var
YEREL HABERLER Kuraklık seracıları da vurdu, rekoltede yüzde 40 ...
Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini alarak Müslüman oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da yaşayan Polonya vatandaşı, Meryem ismini ...
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası ...
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 83 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 83 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.