Elazığ’da ateşin kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da itfaiye ekipleri bu yıl yoğun mesai harcadı. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken, 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 107 kişilik ekibi ile 24 saat aralıksız görev başında kalarak hem can hem de mal kaybının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa standartlarında ekipmanlara sahip olan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken, 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Tüm gün canla başla çalışan, kendi canından önce başkasının canını ve malını ön planda tutan ekipler, ayrıca ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına da destek verdi.

8 ayda bin 119 yangına müdahale ettiklerini aktaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “Bu yangınlar büyük yangınlar. Küçük yangınları istatistiklere koymadık. 78 tane sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik. Maddi hasarlı değil, içerisinde vatandaşımız sıkıştığı zaman itfaiye ekiplerinin gidip çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettikleri trafik kazaları. 443 insan kurtardık. Yangın, göçük, çökmeden, intihar vakalarından, dumandan etkilenen vatandaşlarımızı sağlam çıkarmışız ve sağlık ekiplerine teslim etmişiz. 330 tane hayvan kurtarmışız. Şu anda kurtardığımız hayvanlardan bazıları da itfaiyemizde arkadaşlarımız tarafından bakılmaktadır. Özelikle kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onları da hayvan barınağına gönderdik. Biz bunun dışında bin 119 itfaiye vakasına müdahale etmişiz. 8 ayda sadece itfaiye olayı budur. Yani biz bin 119 itfaiye olaylarına birebir müdahale etmişiz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda 8 kişilik bir uzman ekibi Manavgat’a gönderdik. Orada 15 gün boyunca Manavgat ormanlarında vatandaşımızın yanında olmuş, yangınla mücadele etmiş ve başarıyla memleketimize gelmişlerdir” dedi.



“Bizde mesai diye bir şey yok”

107 personelin olduğunu aktaran Başgün, “3 vardiya şeklinde çalışıyoruz 2448 esasına göre. Ama önemli olay ve yangınlarda 107 personelimizin 107’sini de itfaiyede konuşlandırıyoruz. Onları buradan yangınlara veya afetlere gönderiyoruz. Bizde mesai diye bir şey yok, sabah 7 buçukta mesaiye başlarız ama bizim mesainin bitiş saati yoktur. Ne zaman ki itfaiye olayları azaldığı zaman işte belki akşam 7, 8, 10 hatta bazen evinize gidişte tekrar olay mahalline gittiğimiz oluyor. İtfaiyeci biraz özveriyle yapılan bir hizmettir” diye konuştu.



"Çıkan orman yangınlarının hepsi kundaklamaydı"

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başgün, “Yangınlar genelde dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kundaklama gibi olaylardan çıkıyor. Çıkan orman yangınlarının hemen hemen hepsi kundaklamaydı. Yani aynı anda 100 e yakın yangın çıkıyorsa veya aynı anda aynı bölgenin farklı noktalarında yangın çıkıyorsa bunun kundaklama olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Kundaklamayı yapan hainlerin çoğu da güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanıp adli mercilere teslim edildi. Onların en ağır cezaları almaları lazım. Çünkü yangında sadece ağacımız gitmiyor. Oradaki hayvanların evi, yurdu, yuvası gidiyor. Orada mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarımızdan şehit, gazi olanlar, dumandan etkilenip hala tedavi görenler oldu” şeklinde konuştu.



“Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz”

Yazın özelikle rastgele sağa sola fırlatılan cam şişelerin yangına davetiye çıkardığını vurgulayan Başgün, “Bazen vatandaşlar ekin ve anız yakıyor. Temizlik amacıyla bir şeyleri yakmaya çalışıyor. Önünü alamayınca bakıyorsun ki büyük bir faciaya yol açmış. Bir de tedbir hususunda gerçekten eksiğimiz çok. Buradan herkese sesleniyorum. Herkesin evinde bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Herkes aracında bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Yangının ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz. Tedbir her şeyin önünde geliyor” ifadelerini kullandı.

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