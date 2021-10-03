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Elazığ'da 'Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Elazığ'da 'Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

Elazığ'da yoğun katılımla gerçekleşen Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Elazığ Belediyesi ve Elazığ Modifiye Derneği iş birliğiyle bu yıl 1'incisi düzenlenen Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali'nde (ModiFest) modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Ataşehir Hicret Mahallesi Yeni Güney Çevreyolu bağlantısında düzenlenen festivale 500'ün üzerinde araç ve motosiklet katıldı. Klasik otomobillerden modifiyeli araçlara, tırlardan motosikletlere kadar fuar alanını dolduran araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festivalde araç güzellik, ses desibel ve air süspansiyon yarışması düzenlenirken, birinci olan araçların sahiplerine hediye verildi.

"En kısa zamanda modifiye tutkunları için pist yapacağız"
Festivale katılımın yüksek olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Belediyemizin düzenlediği ModiFest festivalimizin 1’incisini bugün çok kalabalıkla gerçekleştiriyoruz. İnşallah bizler göreve geldiğimizden itibaren şehrimizin her noktasına değer katabilmek adına, şehrimizin daha gelişebilmesi ve daha kalkınabilmesi adına ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz ve sizlere hizmet ediyoruz. Böylesi güzide bir topluluğu görmezden gelmemiz bizden beklenemezdi. Sizler istediniz bizler bu festivali yaptık ama bu daha başlangıç. İnşallah daha güzelleri önümüzdeki yıl yapılacak ve size söz verdiğim gibi en kısa zamanda pistinizi de yapacağım. Çok daha güzel bir şekilde daha güzel bir mekanda sizler hem stres atacaksınız hem araçlarınızı sergileyeceksiniz hem de doyasıya eğleneceksiniz” dedi.
Festivalin ilki olmasına rağmen çok güzel olduğunu aktaran katılımcılardan Zülfü Dal, “Festivalin devamını bekliyoruz. İlkini düzenlediğimiz festivalde eksikliklerimizi gördük. Çevre illerden katılımcı misafir arkadaşlarımız vardı. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Festivalin devamını da bekliyoruz. Festivalde milli ve ulusal anlamda yarışan sporcularımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan festivalin çok güzel olduğunu aktaran katılımcı Çağrı Şeker, “Elazığ Belediyemiz bize böyle bir yer yaptığı için teşekkür ederiz. Yoğun bir katılım vardı, güzel geçti. İnşallah daha da iyileri olacak” diye konuştu.
Festival için belediye başkanına teşekkür eden Suat Sancar ise, “Elazığ’a böyle bir eğlence ve oluşum geldiği için mutluyuz. Epeyi bir araç katılımı oldu. İl dışından gelen vatandaşlarımız da var. Güzel bir fuar oldu. Herkes için başarılı ve eğlenceli oldu. Araçlar tanıtıldı, insanlar da merakını giderdi. Klasik araba olarak çok fazla bir katılım yoktu ama genelde modifiyeli araçlar geldi. Klasik araç olarak da biz iki cipimizi getirdik. Onun haricinde de birkaç klasik araba gördük. Güzel bir katılım oldu. Şahin başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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