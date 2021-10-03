TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Karaman Belediyespor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup’un 5. haftasında Elazığspor, Karaman Belediyespor’u 20 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Doğu Yılmaz xx, Soner Akgün xx, Yakup Bulut xx

Elazığspor: İbrahim Akdaş xx, Muhammed Düzgüner xx, Fırat Ergün xxx, Salih Polatdemir xx, Murathan Özen xx, Ahmet Ertuğrul Öztürk xx (Cihan Canpolat dk. 73 x), Eray Berk Yıldız x (Yiğitcan dk. 50 xx), Gökhan Ekmen xx, İzzet Topatar xx (Görkem dk. 66 x), Ahmet Ormanoğlu xxx, Yusuf Ensar Poyrazlı xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert Özyiğit xx, Batuhan Işık xx, Burak Özsoy xx (Rıfat dk. 83 ?), Arda Kürşat Kaya x (Muhammed Ebrar dk. 56 x), Kubilay Serbest xx, Ahmet Karaman xx, İsmail Hasan Bakkal xx, Selahattin Enes Kılıç x (Abdullah Ali dk. 67 x), Burak Gürler xx, Mehmet Emre Kurt x (Hami dk. 56 x), Yunus Teke xx

Goller: Fırat Ergün (dk. 39), Ahmet Ormanoğlu (dk. 90+5) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Gökhan, Görkem, Muhammed Umut, Fırat, Ahmet Ormanoğlu (Elazığspor)

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