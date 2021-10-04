Elazığ’da atık getirme merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı

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Elazığ Belediyesi, atıkların ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan atık getirme merkezinin inşaatına başladı.

Elazığ Belediyesi, önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Belediye atıkların karıştırılmadan toplanmasını sağlamak amacıyla atık getirme merkezi inşa etme kararı aldı. Buna göre, geri kazanılabilir atıklarla diğer atıkların karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan atık getirme merkezimizde inşaat çalışmalarına başlandı.

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