Elazığlı motosiklet ustası, 1951 model mini mobilete gözü gibi bakıyor

Elazığ’da 1951 model olan ve Türkiye’de neredeyse bulunmayan 'mini mobileti' gören vatandaşlar dönüp bir daha bakıyor. Mini mobiletin sahibi Zülfü Dal, sıfırdan farksız olan ve kendisinden büyük olan mobilete gözü gibi bakıyor.

Elazığ’da motosiklet ustası Zülfü Dal'ın (45) ailesi, yıllar önce Fransa’dan 1951 model mini mobilet siparişi verdi. Önce aile büyüklerinin bindiği mobilet daha sonra motosiklet ustası Zülfü Dal'a kaldı. 1951 model mobilete gözü gibi bakan Dal, bir süre evinin misafir odasında sakladıktan sonra mobileti motosiklet dükkanına getirdi. Burada vatandaşların dikkatini çeken mobilet ilgi odağı olurken, mobiletin sahibi Zülfü Dal, "Mobileti almak isteyenler oldu ama biz ticari veya maddi bir gözle bakmadığımız için satmayı düşünmüyoruz" dedi.



"Mobileti görenler dönüp bir daha bakıyor"

Yıllardır motosiklet sektöründe olduğunu belirten Zülfü Dal, "Mini mobilet bizim klasiklerimizin bir parçasıdır. Bunu restore etmek, bugüne taşımak veya sıfırını muhafaza etmek çok zor. Türkiye değil dünya gündeminde bu tarz motorları bir arada zor bulursunuz. Bununla ilgili farklı çalışmalarımız ve projelerimiz var. Motorculuğu seviyoruz. Bu işe gönül ve emek verenlerdeniz. Gözümüzü açtık dünyaya geldiğimde mobilet vardı babam o yıllardan mobilete almış ardından bu serüven uzayıp gitti. Gören dönüp bir daha bakıyor. Zaten bakılmayacak gibi değil. Nostalji bir mobilet, bunu misafir odasında misafir ediyordum ama bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız duyunca onların talebi üzerine gün yüzüne çıkardık. Satın almak isteyenler oldu tabi, gönül veren bu işi sevenler gelip ardına düştü ama biz ticari veya maddi bir gözle bakmadığımız için satmayı düşünmüyoruz. Dünyada ender bulunan bir seri, yurt dışı versiyonudur, Fransız imalatlı bir mobilettir. Bunun fabrikasında bile sadece adı kalmıştır. Bu seriden bu modelden hiç görmedim. Çok araştırdık ikizini de bulur muyuz, bulsak dahi yanına bırakabilir miyiz diye ama göremedim” ifadelerini kullandı.

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