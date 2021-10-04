Elazığ’da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde de sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde sokaktaki dostlarımız için yemek, su, süt ve et bıraktı. Jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi.

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