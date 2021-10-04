Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklarla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde etkinlik düzenleyerek çocuklarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbni Sina İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler okul duvarına günün önemini anlatan resim çizilerek boyadı. Etkinlikten mutlu olan çocuklara jandarma ekiplerince çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.