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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta

İHA

Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta

Elazığ’ın üç takımla temsil edileceği Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu.
Elazığ temsilcileri Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor ve Kovancılarspor toplam 9 takımın mücadele edeceği 1. Bölge 9. Grup'ta yer alacak. Grupta Elazığ takımlarının yanı sıra Diyarbakır (3), Bingöl (2) ve Tunceli (1) takımları bulunuyor. Toplam 3 gruptan oluşan 1. Bölge'de gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar 3. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
3 takım arasından şampiyon olacak 1 takım TFF 3. Lig'e yükselecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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