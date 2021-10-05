Elazığ’da taksici ile kedinin “Sabah mesaisine geç kaldın” diyaloğu gülümsetti

Elazığ’da bir taksici ile bakımını üstlendiği Duman isimli kedinin arasında geçen “Duman kalk kalk işe geciktin” muhabbeti gülümsetti.

Elazığ’da taksicilik yapan Hasan Kuvat, taksi durağının yanında bulduğu kediyi sahiplendi. Duman ismini verdiği kedisi ile kısa sürede dostluk kuran Hasan Kuvat, sabahları işe geldiğinde durakta uyuyan kedisini uyandırarak birlikte mesaiye başlıyor. Günün her saati kedisinden ayrılmayan Kuvat, kedisi ile kurduğu diyaloglar ile de dikkat çekiyor. Kuvat, sabah uyuyan kedisini uyandırarak mesaiye başlamak için kurduğu diyalogu çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Kuvat çektiği videoda kedisine “Duman, Duman, kalk işe geciktin. Kalk oğlum kalk. Kalk genleşme hadi. İşe geç kaldın hadi” dedi.

Duman isimli kedinin ise uyandıktan sonra sevimli tavırları yüzleri gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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