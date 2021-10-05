Elazığ Belediyesi akıllı trafik uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Belediyesi akıllı trafik uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor

İHA

Elazığ Belediyesi akıllı trafik uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından, hayata geçirilen Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile bekleme sürelerinde ortalama yüzde 26 iyileşme, bu iyileşmeye bağlı olarak da yıllık ortalama 219 ton akaryakıt tasarrufu sağlanacak.
Elazığ Belediyesi, şehir içi ulaşım hizmetlerine kalite kazandırarak vatandaşlara maksimum konforlu hizmet sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan alternatif yol çalışmaları ve mevcut yolların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi, teknolojik gelişmeler ışığında da kent merkezinde trafik akışına nefes aldıracak çalışmalara imza atıyor. Elazığ Belediyesi tarafından, teknolojik altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sisteminin ardından teknolojik altyapıya dayalı yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, şehir merkezindeki trafiğin kontrolünü sağlamak, trafikteki bekleme sürelerini düşürmek, yakıt tasarrufuna katkı sağlamak ve karbon emisyonunu en aza indirmek amacıyla şehir içi trafik yükünün yoğun olduğu Tofaş, Hazardağlı, Çaydaçıra, Orman, Karayolları, Ahmet Aytar, Stadyum, Kültür Park, SGK, Çimento, Ali Rıza Septioğlu ve İtfaiye Kavşağı olmak üzere toplam 12 kavşakta Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi hayata geçirildi.

Trafik ışıklarında bekleme süresi azalıyor
Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile yeşil ışık süresi kameralar aracılığı ile hesaplanıp, yoğun yönler için daha uzun yeşil ışık süresi uygulanarak, trafikteki bekleme süresi ortalama yüzde 26 azaltılmış olacak.
Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile trafikte bekleme sürelerinde sağlanan yararın yanı sıra yıllık ortalama 219 ton akaryakıt tasarrufu sağlanacak. Trafikte harcanan zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilmesine olanak sağlayan sistemle aynı zamanda doğaya salınan motorlu taşıt kaynaklı karbon salınım değerlerinde de yıllık 365 ton daha az karbon salınımı gerçekleşecek. Şehir genelinde 28 kavşağa ise merkezi yönetim modülü entegre edildi. Yönetim modülü ile bu kavşaklar, kapalı ağ erişim yoluyla uzaktan erişilebilir ve kablolukablosuz veri aktarabilir hale getirildi.
Ayrıca şehrin 22 kavşak noktasına yerleştirilen kesintisiz güç kaynağı üniteleri sayesinde kavşaklara 5 saate kadar harici enerji temin edilerek, elektrik kesintisi durumunda da güvenli trafik akışı olanağı sağlandı.

Sürücüler trafik yoğunluğuna dair anlık bilgilendiriliyor
Kavşak yönetimine ek olarak, makro ölçekte şehrin trafik talep yönetimini iyileştirmeye yönelik akıllı ulaşım çözümleri de hayata geçirildi. Kent merkezinin 20 farklı noktasına yerleştirilen bluetooth sensörler vasıtasıyla, birbirinin alternatifi olan 6 farklı rota için ortalama seyahat süresi hesaplanıyor. Dakikada bir güncellenen bu süreler ise, Değişken Mesaj İşaretçilerine yansıtılarak sürücülerin güncel trafik yoğunluğu hakkında bilgilendirilmesi sağlanıyor. Şehir trafiğini 7 gün 24 saat kontrol altına alan bu sisteme yüklenen tüm veriler Elazığ Belediyesi operatörleri tarafından anlık olarak analiz edilerek şehir içi trafiğin en iyi şekilde yönetimi sağlanıyor.

Yeşil dalga sistemiyle akıcı trafik akışı
Elazığ Belediyesi şehir genelinde yedi ayrı güzergâhta trafikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan 'Yeşil Dalga' uygulamasını hayata geçirdi. Günün belirli saatlerinde uygulanan ve kırmızı ışığa yakalanmadan belirli hızda kesintisiz trafik akışı sağlayan 'Yeşil Dalga' uygulamasıyla yoğun trafik akışına sahip ana arterlerde trafik akışı akıcı hale getiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da İhracat Elçileri Programı başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da İhracat Elçileri Programı başladı
Tarihi Şeher Yolu turizme kazandırılacak Başkan Şerifoğulları, tarihi Şeher Yolu'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Tarihi Şeher Yolu turizme kazandırılacak Başkan ...
Elazığ’da taksici ile kedinin “Sabah mesaisine geç kaldın” diyaloğu gülümsetti
YEREL HABERLER Elazığ’da taksici ile kedinin “Sabah mesaisine geç ...
Elazığ’da 'Aile Destek Programı' eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da 'Aile Destek Programı' eğitimleri başladı
Kuruyan Murat Nehri’nde 150 gün suyun içinde yetişen pirinçte hasat zamanı Murat Nehrinin kuruyan yatağında 850 dönümlük alanda pirinç yetiştirildi
YEREL HABERLER Kuruyan Murat Nehri’nde 150 gün suyun içinde yetişen ...
Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta
YEREL HABERLER Elazığ takımları 1. Bölge 3. Grup'ta
Elazığ’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
YEREL HABERLER Elazığ’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından akredite edildi
YEREL HABERLER Uluslararası başarıya imza atan FÜ Veteriner ...
Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma ekipleri çocuklarla bir araya ...
Elazığ’da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Elazığ’da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını yalnız ...
FÜ’de öğrencilere müzikli ve hediyeli karşılama
YEREL HABERLER FÜ’de öğrencilere müzikli ve hediyeli karşılama
Elazığ’da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da göçük altında kalan işçi, itfaiye ekipleri ...
Elazığspor aşkı engel tanımıyor: İnşaatlara çıkıp maçı izlediler
YEREL HABERLER Elazığspor aşkı engel tanımıyor: İnşaatlara çıkıp ...
Elazığlı motosiklet ustası, 1951 model mini mobilete gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Elazığlı motosiklet ustası, 1951 model mini mobilete ...
Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 metrelik yılan paniği
Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri belli oldu
Elazığ’da atık getirme merkezi inşaatı çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da atık getirme merkezi inşaatı çalışmalarına ...
Palu'da Taşkın Koruma Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Palu'da Taşkın Koruma Projesi tamamlandı
Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan son dakika golüyle puanı kaptı
TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Karaman Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Elazığspor: 2 - Karaman Belediyespor: 0
Elazığ'da 'Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da 'Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali' ...
Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi sona erdi
YEREL HABERLER Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi sona erdi
Elazığ’da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği
Üniversite öğrencileri Elazığ şivesi ile karşılandı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Elazığ şivesi ile karşılandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.