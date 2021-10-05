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Elazığ’da 9 ayda 240 milyon 768 bin dolar ihracat ile rekor kırıldı

İHA

Elazığ’da 9 ayda 240 milyon 768 bin dolar ihracat ile rekor kırıldı

Elazığ’da Eylül ayında gerçekleştirilen 25 milyon 258 bin dolarlık ihracatla bu yılın ilk 9 aylık döneminde ilin toplam ihracatı, 240 milyon 768 bin dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Elazığ’da Eylül ayında gerçekleştirilen 25 milyon 258 bin dolarlık ihracatla bu yılın ilk 9 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 240 milyon 768 bin dolar olduğunu görüldü. Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde ise 110 milyon 615 bin dolar ihracat yapıldığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “2021 yılı ilk 9 aylık dönemine baktığımızda ilimizin ihracattaki potansiyeli deprem öncesi yani 2019 yılı rakamlarını da geride bırakmıştır. 2019 yılı ilk 9 ayda toplam 169 milyon 621 bin Dolar ihracat yapılmıştır” dedi.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan değerlendirmesinde, “TİM verilerine göre 2020 yılı için Elazığ ihracat rakamları Eylül ayı 17 milyon 007 bin dolar iken 2021 yılı Eylül ayında 25 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam olarak 110 milyon 615 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılın ilk 9 aylık döneminde ise 240 milyon 768 bin dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Deprem öncesi yani 2019 yılının ilk 9 aylık dönemindeki toplam ihracatımız ise 169 milyon 621 bin Dolardır. 2021 yılı ihracat rakamlarımızda deprem ve pandemi öncesi olan 2019 yılını da geride bırakmış durumdayız. Elazığ Eylül ayı ihracat performansı ile ülke genelinde 40. Doğu Anadolu Bölgesinde ise çok az farkla Malatya’nın ardından ikinci sırada yer almıştır” diye konuştu.

En fazla ihracat Çin’e yapılırken, maden ve yapı sektörü ilk sırada yer aldı
2021 yılı 9. ay sonu itibarı ile 84 ülkeye Elazığ’dan doğrudan ihracat yapıldığını aktaran Başkan Arslan, “İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 216 milyon 419 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 11 milyon 836 bin Dolarla mobilya, 5 milyon 085 bin Dolarla su ürünleri, 2 milyon 606 bin Dolarla kimyevi maddeler sanayi, 1 milyon 984 bin Dolarla iklimlendirme sanayi geliyor. İhracatımızda Çin 62 milyon 586 bin Dolar ile ilk sırada bulunurken, İsveç 46 milyon 330 bin Dolar, Endonezya 24 milyon 413 bin Dolar, Romanya 16 milyon 350 bin Dolar, ABD 10 milyon 517 bin Dolar ile izliyor. Demir ve demir dışı metaller, yaş sebze ve meyve, yazılım, kuru meyve, makine ve aksamları, hazır giyim, elektronik ve elektronik gibi sektörlerin de ihracat yaptıklarını ve ihracat ürünlerimizde çeşitliliğin arttığını görmekteyiz” diye konuştu.
Elazığ TSO olarak ilin ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı firma sayısının artırılması için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Arslan, “Elazığ TSO bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İhracat Ofisini oluşturduk, DAİB Elazığ Şubesinin açılışını gerçekleştirerek personel atamasını sağladık, Fırat Kalkınma Ajansımıza sunmuş olduğumuz İhracat Hızlandırma Merkezi projemizi uygulamaya aldık. Dış ticaret alanında ülkemizin en önemli platformlarından biri olan TradeValley ile işbirliği protokolü imzalayarak 2021 Ocak ayı itibarı ile bir dizi faaliyet takvimini uygulamaya aldık. Tüm bu girişimlerimiz sonrasında bugün baktığımızda ihracatçı firma sayımız, ihracat yapılan ülke sayısı, ihracat miktarı ve ihracatta ürün çeşitliliğinin yükselmesini görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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