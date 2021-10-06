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Elazığ’da bulunan 115 yıllık ‘Dua çınarı’ tescillendi

İHA

Elazığ’da bulunan 115 yıllık ‘Dua çınarı’ tescillendi

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve kıbleye dönük olması nedeni ile ‘Dua çınarı’ olarak anılan 115 yıllık ağaç, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillendi.
Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, 16 Şubat 2021’de Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ilçelerinde bulunan ve ‘Dua ağacı’ olarak bilinen ağacın tescil edilmesi için başvuruda bulundu. Başvuru dün Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, 115 yıllık olduğu belirtilen ‘Dua çınarını’ tescilledi.
Konu ile ilgili bilgi veren Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, derneklerinin yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. Seyrek, "Amacımız Maden’in kültür ve tabiat varlıklarının değerlerinin korunmasını sağlamak. Tabiat varlıkları ile ilgili olarak dernek öncesinde de çalışmalar yapmıştık. Dua çınarının başvurusunu 16 Şubatta yaptık. Başvuru aşamasında olan 11 çınarımız daha var. Dua çınarı İlçe Merkezindeki Cami Kebir Mahallesi’nde. Şeklinden dolayı isimlendirme yapılmış. Kıble yönünde eğrilmiş. Kıble yönünde bir el dua ediyormuş gibi görünüyor. Bu yüzden kültürel değeri var. Yetkililer ağacı incelediler. Ağacın 115 yıllık olduğu tespit edildi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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