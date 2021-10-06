Elazığ’da üstyapı çalışmaları devam ediyor

Elazığ Belediyesinin ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ÇaydaçıraŞahinkaya mahalleleri arasında gerçekleştirdiği alternatif yol çalışmaları tamamlandı.

Yapılaşmanın hızla ilerlediği ve her geçen gün kalabalıklaşan Çaydaçıra ve Şahinkaya mahallelerinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla yapılan bin 800 metre uzunluğundaki 6 şeritli yeni bağlantı yolu hizmete sunuldu. Şehrin gelişmekte olan yeni bölgesinde trafik hızını ve konforunu artırmak için sürekli yeni güzergahlar oluşturan Elazığ Belediyesi ekipleri, bir yandan yeni yol çalışmaları yaparken bir yandan da açılan yolların kaldırım, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Elazığ Belediyesi olarak trafik akışını rahatlatmak, yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım olanağı sağlamak amacıyla şehrin dört bir yanında çalıştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ÇaydaçıraŞahinkaya yeni bağlantı yolunun hemşerilerimize hayırlı olmasını diledi. Şehrin trafik yükünü rahatlatmak için gerekli her noktada yeni bağlantı yolu ve alternatif güzergâh oluşturacaklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, “Bütün bu çalışmaların yanında önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve konforu olacak. Yaptığımız her çalışmanın yerinde ve kaliteli olmasına çok önem veriyoruz. Elazığ’ı en iyi yaşanabilir kentler sıralamasında ilk sıralara taşımak için şehri bir bütün olarak ele alıyoruz ve ulaşımdan eğitime altyapıdan spora çok yönlü bir hizmet anlayışıyla ilerliyoruz. Bu doğrultuda hizmete sunduğumuz ÇaydaçıraŞahinkaya yeni bağlantı yolunun da tüm vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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