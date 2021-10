Elazığ’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Amatör spor haftası etkinlikleri Elazığ’da çeşitli branşlarda yapılan müsabakalarla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması ve farkındalık oluşturulması için her yıl ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' Elazığ’da başladı. Bu yıl 410 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek amatör spor haftasının açılışı Elazığ Gençlik Merkezi Sahası’nda hentbol, voleybol, bocce, güreş, boks, kick boks, karete, taekwondo, judo, cimnastik, okçuluk ve badminton gibi farklı bir çok branştan antrenör ve sporcuların katılımıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren haftanın konusuna özel açıklamalarda bulundu.



Gür: “Emeği geçenleri tebrik ediyorum”

Amatör denince akla gönüllülük esası geliyor diyen Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, "Sporcu yetiştirmemizde, genç nesil yetiştirmemizde büyük bir emek ortaya koyuluyor. Bu emekte özellikle tesislerde görev yapan arkadaşlarımızı ben ayrıca tebrik ediyorum. Bizlerle birlikte ilimizde gençlerin spora kazandırılmasında yön veriyorlar. Ben bu haftanın İlimize, ülkemize sağlıklı genç nesiller yetiştirmede emeği geçen tüm personellerimizin ve yöneticilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyorum” dedi.



Eren: “Tesisleşme ve uzman kadroda çok iyi yerlere geldik”

Amatör spor haftasının büyük bir şenlikle kutlanması gerektiğine vurgu yapan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, “Biz özellikle son yıllarda yaşanan pandemi nedeniyle özlem duyduğumuz amatör haftası etkinliklerini kutlayamıyoruz ama Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve paydaş kurumu olan ASKF ile amatör haftasını en canlı şekilde kutlamaya çalışacağız. İlimizde ve ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan spor yatırımları ile birlikte spora verilen önemle birlikte olimpiyatlarda yakalamış olduğumuz bu başarılardan sonra sizlerin çok büyük hedefleri olmalı çünkü hem tesisleşme hem de uzman kadro açısından çok iyi yere geldik. İnşallah ilimizden de ülkemizi temsil edecek ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak çok sporcu çıkacağına biz eminiz. Ben şimdiden herkesin amatör spor haftasını kutluyorum. Başta Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Milletvekilimize, Valiliğimize, İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza hele ki şehrin spordan gelmiş bir belediye başkanı ve amatör haftası olması hasebiyle söylüyorum. ASKF’de başkanlık yapmış bir Belediye Başkanımız onunda her daim biz desteğini hissediyoruz” şeklinde konuştu.

