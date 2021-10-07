Elazığspor, Gümüşhane yolcusu

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Elazığspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçı için yarın Gümüşhane’ye gidecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında 1954 Kelkit Belediyespor’la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor’da bu maçın gidişdönüş programı netleşti. Cuma sabah saatlerinde yapılacak olan antrenmanının ardından saat 14.00’da yola çıkacak bordobeyazlı kafile konaklayacağı otele yerleşecek. Kafile, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından ise yine karayoluyla Elazığ’a dönecek.

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