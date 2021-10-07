Vali Toraman deprem konutlarını inceledi

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AFAD ve TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını inceledi.

Elazığ’a atanan ve görevine başlayan Vali Dr. Ömer Toraman, kent genelinde incelemelerine başladı. Vali Toraman bu kapsamda Yemişlik, Sürsürü, Mustafapaşa ve Abdullahpaşa Mahallelerindeki AFAD ve TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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