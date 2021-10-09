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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Harput Kalesi turistlerin gözde mekanı haline geldi

İHA

Tarihi Harput Kalesi turistlerin gözde mekanı haline geldi

Elazığ'ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'nin ismini aldığı Harput Kalesi, kentte gelen turistlerin gözde mekanı haline geldi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Harput Mahallesi, Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen Eğri Minaresinden Harput Kalesine kadar, cami, türbe ve tarihi birçok yapıyla biliniyor. Yapılan son çalışmalar neticesinde Harput’a kazandırılan cam seyir terası da turistlerden en çok beğeni alan yerlerinden biri haline geldi. Elazığ’a uğrayan turistler Harput’un güzelliklerini görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Daha önce de Elazığ’a geldiğini aktaran Erkan Kaya, "Kırşehir’den geldim. Özellikle burayı söylediler, yüksek bir yermiş cam seyir terası bölgesi. Zaten askerliğimi de burada yapmıştım. Yükseklik korkum var. Uca doğru çıkmak biraz zor oldu. Harput’u bölgeyi gören Elazığ’ı komple gören çok güzel noktada. Merkezi gezdik, Kapalı Çarşıyı gezdik, daha yeni geldiğimiz için gezimiz daha yeni başladı. Urfa bölgesine doğu gezi yapıyoruz. Urfa’dan farklı iklimi daha serin çok beğendik, Elazığ çok güzel" dedi.

"Elazığ çok güzel bir yer, herkesi kenti görmeye davet ediyorum"
Almanya’dan geldiğini belirten Muhammed İnce, "Almanya'da doğdum, orada büyüdüm. Aslen Elazığlıyım Palu ilçesinden. 5 günlüğüne Elazığ’a geldim. Harput’u gezmeye, ailemi, arkadaşlarımı görmeye geldim. Elazığ çok güzel bir yer Harput da çok güzel. Buraya baktığımızda camlı teras, minareye, Arap Baba Türbesine gittim, arkadaşlarla yemek yedik. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye edebilirim, Elazığ’ı görmeyi. gezmeyi, insanları da çok güzel çok cana yakın çok candanlar, misafirperverler. Kendimi çok huzurlu buluyorum. Elazığ’da ailemi, arkadaşlarımı ve şehri gördüm. Herkese Elazığ’a gelmelerini misafirperverliğimizi görmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.
Harput’u çok beğendiğini ifade eden Yıldırım Demir, "Ankara’dan geliyorum aslen Kırşehirliyim Almanya’da yaşıyorum. 6 ay Almanya’da 6 ay Türkiye’de yaşıyorum. Bir Güneydoğu turu yapıyoruz, durağımız burası. Elazığ’ı tanımaya çalışıyorum. Şuana kadar gördüklerim gayet iyi sessiz sakin bir yer. En çok dikkatimi çeken yer Harput tarafı oldu Harput’u gezdik, kaleyi gezdik, Eğri Minareyi gördüm, kültür evini gördüm. Orası çok hoşuma gitti. Beni oldukça etkiledi. Ailemle buradayım bir diğer arkadaşlara da Almanya’ya gittiğimde tavsiyem olur, onlarında buraya gelmelerini isterim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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