Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 053 plakalı otomobil ile 23 ABL 321 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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