Elazığ’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Amatör Spor Haftası kapsamında Elazığ'da düzenlenen etkinliklerde derece giren sporculara ödülleri verildi .

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, tenis, okçuluk, bocce ve yüzme branşlarında farklı kategorilerde turnuvalar düzenlendi. Turnuva sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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