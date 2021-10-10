Tunceli’de örtü yangını büyümeden söndürüldü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağıdoluca Köyü ve Ilısu Mezrası kırsalında örtü yangını çıktı. Dumanlar gören yöre halkı durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.