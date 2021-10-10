Elazığ’da vaka sayıları hızla düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre Elazığ’da korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül–1 Ekim arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Elazığ'da bir önceki tabloda 100 binde 355,98 olan vaka sayısı 294,41’e kadar düştü. Kentteki vatandaşların yaşanan düşüşten memnun olduğu görüldü. Halkın büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu Elazığ’da aşılama oranı ise 62’ye yükselerek turuncu kategorideki yerini korudu.



"Kurallara uyulursa, dikkat edersek, aşıları da olursak bence atlatırız"

Elazığ'a çalışmaya geldiğini belirten Enes Demir, "Ben kendimden bahsedeyim. Kurallara uyuyorum, iki doz aşımı da oldum. Bir de başkalarına bulaştırmamak için kendimi koruyorum. Genellikle maske takan çok kişi var. Mesafelerini koruyorlar, o yüzden olabilir. Görünüşe göre yüzde 8085’i uyuyor. Minibüslerde olsun, alışveriş merkezlerinde olsun veya resmi dairelere bakınca her yerde maske konusuna uyuluyor. Kurallara uyulursa, dikkat edersek, aşıları da olursak bence atlatırız. En az iki doz aşınızı olun, mesafenizi korursanız herhangi bir hastalığa yakalanmıyorsunuz. Ben yaklaşık 2,5 yıldır hastalığa yakalanmadım” diye konuştu.



"Sebebinin aşı olduğunu düşünüyorum"

Fırat Üniversitesi'nde Kimya Teknikerliği Bölümü'nde okuduğunu dile getiren Fikret Sayar, “Şu anda ülkemizde daha doğrusu ilimizde korona virüs vakaları belli bir seviyeye düşmüş durumda. Bunun sebebinin aşı olduğunu düşünüyorum. Aşının sonuçta koruyucu özelliği var. Bunu bizde fark ediyoruz. Öğrenci olarak iki doz aşımı yaptım. Bunun koruyuculuğunu fark ediyoruz. İnsanlar, maske ve mesafeye pek dikkat etmiyor. Aşı gerçekten koruyucu bir durum. İnsanların dikkat etmeleri gerekiyor. Lütfen maskeleri taksınlar, mesafeye dikkat etsinler. Ülkenin geleceği için çok önemli” şeklinde konuştu.

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