Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit düşen Cihat Şahin’in Elazığ’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin şehir düşerken, 1'i ağır 3 polis yaralandı. Şahin’in acı haberi, Elazığ’ın Kırklar Mahallesi Ögün Sokak'ta ikamet eden ailesine yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Terör saldırısında şehit olan 34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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