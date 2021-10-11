(Düzeltme) Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarla ilgili son verileri paylaştı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim döneminde 5 bin 828 öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim döneminde bünyelerinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerin sayılarını açıkladı. 4’ü kız olmak üzere 7 yurtta toplam 9 bin 97 kapasitenin bulunduğu belirtilen açıklamada, "20212022 öğretim yılı itibarıyla yurtlarımızda geçmiş yıllardan kayıtlı öğrenimi devam eden öğrencilerimizin dışında eylül ayı itibarıyla yurt başvurusu hakkı bulunan 5 bin 960 öğrenci yurtlarımıza barınma müracaatı yapmış olup, bugün itibarıyla 5 bin 828 öğrenci yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Bu sene itibarıyla başvuru yapan 2 bin 984 kız öğrencimizin yüzde 100'ü yerleştirilmiş, yine yurt başvurusu yapan erkek 2 bin 976 öğrencimizin 2 bin 844'ü yerleştirilerek 132 öğrenci yedek mevcudunun ekim ayı içerisinde yerleştirilmesi planlanmaktadır. Erkek öğrenci yerleştirme oranımız yüzde 95'tir. Ek yerleştirme, özel yetenek, yataydikey geçiş ve uluslararası öğrencilerin başvuru ve yerleştirme süreci devam etmektedir. Normal öğrenim süresini tamamlayıp dönem uzatan öğrencilerin kaydı sistem tarafından otomatik olarak yönetmelik gereği siliniyor. Belirtmiş olduğumuz bu sebeple veya herhangi bir nedenle yurt başvurusunu yapamamış öğrencilerimize ekim ayı sonu veya kasım ayı başında yeniden yurt başvuru hakkı verilmesi öngörülmektedir” denildi.

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