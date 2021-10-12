Elazığ'ın yöresel ürünleri YÖREX fuarında sergilenecek

Antalya’da 2024 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında Elazığ'ın yöresel ürünleri de sergilenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile Antalya’da 2024 Ekim tarihleri arasında 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı düzenlenecek. 81 ilin yöresel ürünlerinin sergileneceği tanıtım platformunda Elazığ TSO ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde açılacak olan stantta, Elazığ yöresel ürünlerinin yanı sıra aynı zamanda ulusal market zincirleri, eticaret siteleri ve restoran zincirleri temsilcileriyle B2B ikili eşleştirme ve iş görüşmeleri fırsatı da olacak.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, YÖREX Fuarının yöresel ürünler alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri olduğunu ve burada ürün tanıtımı ve ikili iş görüşmelerinin Elazığ ve iş dünyası için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Başkan Arslan, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çok önem verdiği ve her yıl bizzat olarak katılım sağladığı YÖREX ülke genelinde yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve büyük iş bağlantılarının sağlandığı çok önemli bir platform haline geldi. TOBB tarafından konuyla ilgili olarak Odamıza verilen bilgide, B2B yani ikili iş görüşmelerinin ve bağlantıların sağlanacağı organizasyona aralarında zincir marketler, eticaret şirketleri ve restoran zincirlerinin yöneticilerinin katılacağı ve ikili iş görüşmelerinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte açacağımız stantta başta coğrafi tescilli ürünlerimiz olmak üzere yöresel ürünlerimizin de tanıtımına gayret göstereceğiz" dedi.

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