Başkan Şerifoğulları: “Yılların problemiydi çözüme kavuşturduk”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehir genelinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını yerinde görmek üzere inceleme gezisinde bulundu.

Başkan Şerifoğulları, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Ulukent Mahallesi’nden başlayıp Salıbaba Mahallesi’ne kadar devam eden ve Ulukent, Doğukent, Sanayi, Salıbaba ve Kırklar mahalleleri olmak üzere beş mahalleyi kapsayan ‘Kanal boyu çevre düzenleme ve park yapım işi’ çalışmalarını inceledi. Alanda gerçekleştirilen yeşillendirme ve ağaç dikim çalışmalarını kontrol eden Başkan Şerifoğulları, vatandaşlar tarafından uzun yıllar problem olarak gösterilen kanal boyu ve çevresinin yepyeni bir görünüme büründürüldüğünü ve şehrin doğu mahallelerine önemli bir prestij kazandıracağını kaydetti.



“Yıl sonunda hizmete sunulacak”

Mahalle sakinleri başta olmak üzere vatandaşlar tarafından beğeni toplayan yeni yeşil alanın bu yılın sonunda hizmete sunulacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, “Uzun yıllar probleme neden olan ve şehrimizin vizyonuna yakışmayan kanalı kapatma işlemlerinin ardından toplamda 67 bin 136 metrekarelik bir alanda gerçekleştirdiğimiz iki şeritli yol, çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla estetik bir görünüm kazandıracağımız alanda bir yandan da bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları, kondisyon istasyonu, EPDM kauçuk zemin serim çalışmaları ve otopark yapım işlemlerimiz devam ediyor. Vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla birlikte nefes alabilecekleri yeni yaşam alanımızı, bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden hemşerilerime yapmış olduğumuz yeni yaşam alanının şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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